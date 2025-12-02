В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы

Наиболее интенсивно тарифы на электроэнергию растут в регионах с изношенной инфраструктурой, это в первую очередь касается Северной Осетии и Дагестана.

Нынешняя схема формирования тарифов не предусматривает покрытия долгов Северного Кавказа другими регионами, тем более, что Северная Осетия уже добилась полной уплаты задолженности за электроэнергию. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По всей России могут поднять тарифы на электричество ради закрытия долгов Северного Кавказа, сообщило издание «Коммерсантъ». Уточняется, что задолженность региона превысила 64 млрд рублей. По словам Разворотневой, по действующей схеме формирования тарифов погашение долгов одного региона за счет других регионов не предусматривается.

УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги

«Пока действующая схема формирования тарифов не предполагает таких ситуаций. На прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства, в котором установлены потолки роста платежей за коммунальные ресурсы по всем регионам, в том числе на основании предыдущих лет. В тех регионах, которые, например, долго не повышали тарифы, где есть большая потребность в расширении и модернизации инфраструктуры, повышение происходит более интенсивно. Это касается Дагестана, Северной Осетии, где наиболее критичная ситуация с электроснабжением, там требуется радикальное обновление инфраструктуры. Решения о размере тарифов будут принимать региональные службы по тарифам. Кроме того, муниципалитеты могут принимать решения о сверхнормативной надбавке на тарифы, если требуются дополнительные инвестиции, но эту надбавку надо обязательно согласовать с ФАС, доказать, что она позволит улучшить качество обслуживания, повысить надежность и так далее. Но я не помню ни одной схемы в законодательстве, по которой долги одного региона гасятся за счет другого», — сказала Разворотнева.

Вместе с тем, отметила собеседница НСН, Северная Осетия смогла полностью погасить долги по капремонту.

«Надо работать с долгами, это успешно делается. Например, Северная Осетия добилась полного погашения долгов по капитальному ремонту, собирается задолженность не только за этот год, но и за предыдущие годы. Платежи за электроэнергию выше, чем по другим статьям платежки, потому что есть возможность отключить поставки электроэнергии, однако собираемость достигает 98%. Тот, кто хочет, решит эту проблему. А тех, кто не хочет ей заниматься, надо гнать поганой метлой», — подытожила она.

Ранее Разворотнева заявила, что тарифы ЖКХ в России продолжают расти, однако исправить это поможет лишь модернизация инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

