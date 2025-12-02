«Пока действующая схема формирования тарифов не предполагает таких ситуаций. На прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства, в котором установлены потолки роста платежей за коммунальные ресурсы по всем регионам, в том числе на основании предыдущих лет. В тех регионах, которые, например, долго не повышали тарифы, где есть большая потребность в расширении и модернизации инфраструктуры, повышение происходит более интенсивно. Это касается Дагестана, Северной Осетии, где наиболее критичная ситуация с электроснабжением, там требуется радикальное обновление инфраструктуры. Решения о размере тарифов будут принимать региональные службы по тарифам. Кроме того, муниципалитеты могут принимать решения о сверхнормативной надбавке на тарифы, если требуются дополнительные инвестиции, но эту надбавку надо обязательно согласовать с ФАС, доказать, что она позволит улучшить качество обслуживания, повысить надежность и так далее. Но я не помню ни одной схемы в законодательстве, по которой долги одного региона гасятся за счет другого», — сказала Разворотнева.

Вместе с тем, отметила собеседница НСН, Северная Осетия смогла полностью погасить долги по капремонту.

«Надо работать с долгами, это успешно делается. Например, Северная Осетия добилась полного погашения долгов по капитальному ремонту, собирается задолженность не только за этот год, но и за предыдущие годы. Платежи за электроэнергию выше, чем по другим статьям платежки, потому что есть возможность отключить поставки электроэнергии, однако собираемость достигает 98%. Тот, кто хочет, решит эту проблему. А тех, кто не хочет ей заниматься, надо гнать поганой метлой», — подытожила она.

Ранее Разворотнева заявила, что тарифы ЖКХ в России продолжают расти, однако исправить это поможет лишь модернизация инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

