В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы
Наиболее интенсивно тарифы на электроэнергию растут в регионах с изношенной инфраструктурой, это в первую очередь касается Северной Осетии и Дагестана.
Нынешняя схема формирования тарифов не предусматривает покрытия долгов Северного Кавказа другими регионами, тем более, что Северная Осетия уже добилась полной уплаты задолженности за электроэнергию. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
По всей России могут поднять тарифы на электричество ради закрытия долгов Северного Кавказа, сообщило издание «Коммерсантъ». Уточняется, что задолженность региона превысила 64 млрд рублей. По словам Разворотневой, по действующей схеме формирования тарифов погашение долгов одного региона за счет других регионов не предусматривается.
«Пока действующая схема формирования тарифов не предполагает таких ситуаций. На прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства, в котором установлены потолки роста платежей за коммунальные ресурсы по всем регионам, в том числе на основании предыдущих лет. В тех регионах, которые, например, долго не повышали тарифы, где есть большая потребность в расширении и модернизации инфраструктуры, повышение происходит более интенсивно. Это касается Дагестана, Северной Осетии, где наиболее критичная ситуация с электроснабжением, там требуется радикальное обновление инфраструктуры. Решения о размере тарифов будут принимать региональные службы по тарифам. Кроме того, муниципалитеты могут принимать решения о сверхнормативной надбавке на тарифы, если требуются дополнительные инвестиции, но эту надбавку надо обязательно согласовать с ФАС, доказать, что она позволит улучшить качество обслуживания, повысить надежность и так далее. Но я не помню ни одной схемы в законодательстве, по которой долги одного региона гасятся за счет другого», — сказала Разворотнева.
Вместе с тем, отметила собеседница НСН, Северная Осетия смогла полностью погасить долги по капремонту.
«Надо работать с долгами, это успешно делается. Например, Северная Осетия добилась полного погашения долгов по капитальному ремонту, собирается задолженность не только за этот год, но и за предыдущие годы. Платежи за электроэнергию выше, чем по другим статьям платежки, потому что есть возможность отключить поставки электроэнергии, однако собираемость достигает 98%. Тот, кто хочет, решит эту проблему. А тех, кто не хочет ей заниматься, надо гнать поганой метлой», — подытожила она.
Ранее Разворотнева заявила, что тарифы ЖКХ в России продолжают расти, однако исправить это поможет лишь модернизация инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы
- Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года
- Глава МИД ФРГ допустил, что Киеву придётся пойти на «болезненные уступки»
- В России признали нежелательной «Международную федерацию за права человека»
- Россиянам назвали продукты, которые лучше купить перед Новым годом
- Проигрывает из-за жадности: Почему упал спрос на отдых в Сочи
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
- Каждый четвертый больной не получает бесплатные лекарства от ВИЧ
- Политолог Блохин заявил, что США не заставят Мадуро уйти в отставку
- Джиган, Artik&Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru