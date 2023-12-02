Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Европу

По статистическим данным, ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тыс. тонн. Этот показатель является максимальным с марта прошлого года. Благодаря этому Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз.



Больше всего зерна европейские страны закупают на Украине. Также в пятерку поставщиков в объединение входят Бразилия, Турция и Канада.

Ранее в рабочей группе по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию заявили, что возможно введение запрета на вывоз из России зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





