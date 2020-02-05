Россия вернула долгов по кредитам государствам больше, чем выдала

России впервые за девять лет удалось вернуть больше кредитных денег, чем их было выдано. По данным Федерального казначейства по исполнению бюджета, иностранные правительства впервые с 2010 года вернули Москве 250 млрд рублей, в то время как предоставлено было в долг 215 млрд, пишут «Известия».

В последний раз положительная разница была зафиксирована девять лет назад. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Отмечается также, что в 2019 году сумма погашенных долгов стала крупнейшей за десятилетие.

Всего с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на 1,3 трлн рублей. Вернуть удалось пока только 0,8 трлн, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что резервный фонд правительства Российской Федерации будет увеличен в текущем году на 169,4 миллиарда рублей, прибавка будет произведена за счет средств, которые так и не были использованы в 2019 году. Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

