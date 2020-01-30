Резервный фонд правительства РФ вырос почти на 170 млрд рублей
Резервный фонд правительства Российской Федерации будет увеличен в текущем году на 169,4 миллиарда рублей, прибавка будет произведена за счет средств, которые так и не были использованы в 2019 году. Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.
Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ру. Министерство финансов внесёт соответствующие изменения в показатели, так называемой, сводной бюджетной росписи федерального бюджета.
Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указывал на то, что объем неисполненных расходов федерального бюджета по итогам прошлого года может достичь 1 триллиона рублей.
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