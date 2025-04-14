Трамп поставил России дедлайн по прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн для прекращения огня в конфликте с Россией. По его словам, он дал российскому президенту Владимиру Путину срок для заключения перемирия.

Однако Трамп не уточнил, когда именно должен быть выполнен этот срок. Ранее экс-президент отмечал, что у него есть «психологический дедлайн» для достижения соглашения, но не делился конкретной датой.

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В марте Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Переговоры проходили в Саудовской Аравии между представителями США и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина рассматривает это как позитивный шаг и готова его принять, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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