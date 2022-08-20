Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»
Россия начала переговоры с Азербайджаном, Китаем и Индией об использовании платежной карты «Мир» на их территории, рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.
«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — приводит слова дипломата ТАСС.
Панкин отметил также, что РФ ведет переговоры также с Египтом, Бахрейном, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом, пишет Газета.ru.
Также замглавы российского МИД заявил, что британский фунт, японская иена и швейцарский франк являются также ненадежными валютами, наряду с долларом и евро.
Карты отечественной платежной системы «Мир» могут начать принимать на территории Кубы к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
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