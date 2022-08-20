Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — приводит слова дипломата ТАСС.

Панкин отметил также, что РФ ведет переговоры также с Египтом, Бахрейном, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом, пишет Газета.ru.

Также замглавы российского МИД заявил, что британский фунт, японская иена и швейцарский франк являются также ненадежными валютами, наряду с долларом и евро.

Карты отечественной платежной системы «Мир» могут начать принимать на территории Кубы к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

