Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»

Россия начала переговоры с Азербайджаном, Китаем и Индией об использовании платежной карты «Мир» на их территории, рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

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«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — приводит слова дипломата ТАСС.

Панкин отметил также, что РФ ведет переговоры также с Египтом, Бахрейном, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом, пишет Газета.ru.

Также замглавы российского МИД заявил, что британский фунт, японская иена и швейцарский франк являются также ненадежными валютами, наряду с долларом и евро.

Карты отечественной платежной системы «Мир» могут начать принимать на территории Кубы к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиАзербайджанПереговорыКарта Мир
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