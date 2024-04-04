Россия вдвое увеличила экспорт подсолнечного масла в Индию
Экспорт российского подсолнечного масла в Индию вырос вдвое в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова.
Отмечается, что среди индийских покупателей подсолнечное масло — наиболее востребованный вид агропродукции из России (77% от объема поставок).
Также спросом у потребителей в Индии пользуется российское соевое масло (поставки выросли в три раза по сравнению с 2022 годом). В целом экспорт российской агропромышленной продукции в Индию увеличился в 3,5 раза в 2023 году по сравнению с позапрошлым годом.
Ожидается, что потенциал российского агроэкспорта в Индию к 2030 году превысит в денежном выражении $2млрд, что вдвое больше, чем в 2023 году. «Наибольший прирост дадут растительные масла, зернобобовые, напитки и корма», — предположил Краснов.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Объем экспорта из России плодоовощной продукции в 2023 году увеличился в 1,8 раза (на 300 тысяч тонн) по сравнению с 2022 годом и достиг отметки в 700 тысяч тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru