Россия в ноябре продолжила снижение вложений в гособлигации США до 2,4 миллиарда долларов

Россия продолжила избавляться от вложений в американские гособлигации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США, российские вложения в американский госдолг снизились с 3,7 миллиарда долларов на начало ноября до 2,4 миллиарда долларов по итогам месяца. При этом долгосрочные инвестиции в российском портфеле составили 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда долларов.

Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,72 млрд

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам осени 2021 года составляли 1,34 и 1,081 триллиона соответственно.

С 14 июня 2021 года вступили в силу санкции США, запрещающие покупать новые российские гособлигации. Приказ об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 15 апреля. Документ запрещает финансовым учреждениям США покупать облигации напрямую у Центробанка и Минфина, однако на вторичном рынке финансовые сделки до сих пор доступны, пишет RT.

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ФОТО: pxhere.com
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