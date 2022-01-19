Россия в ноябре продолжила снижение вложений в гособлигации США до 2,4 миллиарда долларов

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам осени 2021 года составляли 1,34 и 1,081 триллиона соответственно.

С 14 июня 2021 года вступили в силу санкции США, запрещающие покупать новые российские гособлигации. Приказ об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 15 апреля. Документ запрещает финансовым учреждениям США покупать облигации напрямую у Центробанка и Минфина, однако на вторичном рынке финансовые сделки до сих пор доступны, пишет RT.

