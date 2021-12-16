Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,72 млрд

Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в октябре сократился до $3,720 млрд. Об этом сообщает Минфин Соединенных Штатов.

Россия сокращает средства, хранимые в облигациях США

Согласно данным ведомства, РФ продала американские гособлигации на $198 млн, пишет RT. В октябре российские вложения в долгосрочные облигации составили $554 млн, в краткосрочные — $3,1 млрд.

Объем вложений РФ сократился по сравнению с сентябрем: тогда Россия вложила в американские ценные бумаги $3,918 млрд, в том числе $204 млн — в долгосрочные облигации, $3,7 млрд — в краткосрочные.

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