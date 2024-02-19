Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды
В 2023 году 54% грузинского экспорта минеральных и родниковых вод пришлось на Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.
Так, за год в Россию было поставлено 112 тонн воды на $62 млн. На втором месте Казахстан – 33 тонны на $25 млн, на Украину пришлось 18 тонн на $14 млн.
До этого сообщалось, что Грузия в январе экспортировала в Россию почти 5 тысяч тонн вина, или на 26,9% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Отмечается, что в РФ экспортировали из Грузии 5,06 тысячи тонн вина на $13,3 млн.
Годом ранее в Россию вывезли 3,9 тысячи тонн вина на $11,2 млн. Доля продукции составила 32% в общем объеме экспорта товаров в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru