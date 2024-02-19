Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды

В 2023 году 54% грузинского экспорта минеральных и родниковых вод пришлось на Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Так, за год в Россию было поставлено 112 тонн воды на $62 млн. На втором месте Казахстан – 33 тонны на $25 млн, на Украину пришлось 18 тонн на $14 млн.