Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой «Джермук»

Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за минеральной водой «Джермук» после того, как в одной из бутылок оказался уксус. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Северной Осетии завели дело после смерти отравившегося уксусом мужчины

Контроль усилен на торговых точках и предприятиях общественного питания. Приостановлена реализация 2,5 миллиона бутылок минеральной воды.

«Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан», - говорится в заявлении.

Ранее житель Северной Осетии получил ожог пищевода после глотка из бутылки «Джермука». Вместо минеральной воды в ней оказался уксус. Позднее пострадавший скончался. Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорВодаСеверная Осетия

Горячие новости

Все новости

партнеры