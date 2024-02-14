Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой «Джермук»
Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за минеральной водой «Джермук» после того, как в одной из бутылок оказался уксус. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Контроль усилен на торговых точках и предприятиях общественного питания. Приостановлена реализация 2,5 миллиона бутылок минеральной воды.
«Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан», - говорится в заявлении.
Ранее житель Северной Осетии получил ожог пищевода после глотка из бутылки «Джермука». Вместо минеральной воды в ней оказался уксус. Позднее пострадавший скончался. Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru