Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии

Россия в январе-мае 2023 года увеличила поставки угля в Индию и Китай. Об этом ранее заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Как отметил замглавы Минэнерго, российской угольной отрасли и компаниям «есть чем гордиться». Замминистра указал, что большая часть покупателей сырья из России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на глобальном Юге.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что РФ перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

