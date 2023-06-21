Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
Россия вышла на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.
Москва оказалась вторым по значимости поставщиком товаров, больше всех товаров в Индию продает Китай (30,1 миллиарда долларов), на третьем месте — ОАЭ. Индийский экспорт в Россию вырос в 1,6 раза.
Россия в январе-мае 2023 года увеличила поставки угля в Индию и Китай. Об этом ранее заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Как отметил замглавы Минэнерго, российской угольной отрасли и компаниям «есть чем гордиться». Замминистра указал, что большая часть покупателей сырья из России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на глобальном Юге.
Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что РФ перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru