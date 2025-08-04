В России назвали маловероятным радикальное повышение МРОТ
Радикальное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может показаться справедливым, однако оно маловероятно. Об этом «Газете.Ru» заявила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Юлия Тулупникова.
Комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить МРОТ до 52 тысяч рублей, она указала, что защищая интересы работников следует «учитывать текущую экономическую ситуацию».
По её мнению, в случае резкого роста МРОТ некоторые работодатели могут попытаться избавиться от низкоквалифицированных работников за счёт более дешёвой рабочей силы, а также закрыть издержки на оплату труда за счёт повышения цен.
«Ну и наконец, данная мера способна снизить конкурентоспособность небольших предприятий, которые работают в отраслях с низкой добавленной стоимостью», — заключила Тулупникова.
Ранее в Госдуме заявили, что увеличение МРОТ до 50 тысяч рублей позволит обеспечить гражданам возможность покрывать базовые потребности в условиях роста цен, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru