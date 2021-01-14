Россия сократила импорт товаров из дальнего зарубежья

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья за 2020 год уменьшился на 5,6% по сравнению с 2019 годом и составил 205,147 млрд долларов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

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В том числе в декабре прошлого года Россия ввозила товаров на сумму 21,598 млрд долларов, что на 5,2% больше, чем годом ранее. При этом в сравнении с ноябрем 2020 года импорт увеличился на 8,9%.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников ранее рассказал на пресс-конференции НСН, что критерием успешности импортозамещения является конкурентоспособность отечественной продукции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортТаможня
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