Россия сократила экспорт агропродукции на 4,6%

При этом стоимость импорта сократилась на $100 млн (0,8%) — с $21,2 млрд до $21,1 млрд за отчетный период.

Напомним, в 2023 году объем экспорта российской агропродукции составил $43,5 млрд, объем импорта — $35,1 млрд.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в полтора раза

