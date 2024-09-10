Россия сократила экспорт агропродукции на 4,6%
В январе-июле 2024 года объем экспорта агропродукции России сократился до $23,9 млрд. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($25,1 млрд), сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
При этом стоимость импорта сократилась на $100 млн (0,8%) — с $21,2 млрд до $21,1 млрд за отчетный период.
Напомним, в 2023 году объем экспорта российской агропродукции составил $43,5 млрд, объем импорта — $35,1 млрд.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в полтора раза
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru