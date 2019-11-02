Россия сократила добычу нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в России сокращена нефтедобыча в рамках соглашения ОПЕК+, информирует ТАСС.
Объемы добытой нефти в октябре по отношению к базовому уровню уменьшены на 211 тыс. баррелей.
«При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тыс. баррелей в сутки», — уточнил Новак.
Таким образом, Россия выполнила план на 92,5%, отмечает Газета.ru
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в эфире НСН прокомментировал прогнозы Новака о подении цен на нефть.
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