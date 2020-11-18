Россия сохранила второе место по добыче нефти в сентябре

Однако заявления о необходимости слезть с «нефтяной иглы» звучат всё чаще. Так, экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН говорил, что доходы от нефти будут постепенно уменьшаться, но коренной перелом случится лишь в конце 2020-х годов.



Он пояснил, как именно России нужно перестраивать экономику. «Как минимум, самим заниматься развитием глубокой переработки, включая нефтехимию. Разведывать новые месторождения с более высоким дебетом и низкими издержками. К сожалению, здесь есть проблема: геологоразведка в сложных районах шла, в основном, на импортном, в том числе американском оборудовании, которое сейчас не поставляется из-за санкций. И, безусловно, развивать альтернативные направления экспорта, желательно, высокотехнологичного», - добавил экс-министр.



Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла», но стране придется делать поворот, чтобы не потерять 20% ВВП и 40% доходов бюджета.

