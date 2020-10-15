Кудрин заявил о риске нового длительного падения нефтяных цен

Обрушение цен на нефть продлится недолго, скоро стоимость вернется к 40 долларам за баррель, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«В этом смысле, я считаю, что (бюджетная – ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", - сказал экономист.

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Тем не менее, по его словам, за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения. По его словам, это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления.

Ранее российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауда провели переговоры, посвященные в том числе и снижению объемов добычи нефти. Страны, подписавшие сделку по ОПЕК+, подтвердили, что в 2021 году продолжат кардинально уменьшать уровень добычи. В сентябре сделка выполнялась на 103 процента.

Члены ОПЕК составили прогноз, по которому спрос на нефть во всем мире снизится на 9,5 млн баррелей в день в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также была проведена оценка спроса на нефть в 2021 году: ОПЕК ожидает увеличения спроса на 6,5 млн баррелей в сутки.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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