Кудрин заявил о риске нового длительного падения нефтяных цен

Тем не менее, по его словам, за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения. По его словам, это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления.

Ранее российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауда провели переговоры, посвященные в том числе и снижению объемов добычи нефти. Страны, подписавшие сделку по ОПЕК+, подтвердили, что в 2021 году продолжат кардинально уменьшать уровень добычи. В сентябре сделка выполнялась на 103 процента.

Члены ОПЕК составили прогноз, по которому спрос на нефть во всем мире снизится на 9,5 млн баррелей в день в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также была проведена оценка спроса на нефть в 2021 году: ОПЕК ожидает увеличения спроса на 6,5 млн баррелей в сутки.

