Россия сможет покупать несанкционные товары из Италии за рубли

Систему планируют запустить к 14 февраля, когда состоится совет директоров ИРТП.

«Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», — подчеркнул Пелаццо.

Вместе с тем глава ИРТП отметил, что пока остаются некоторые «финансовые моменты».

Ранее Пелаццо заявлял о возможности платить за итальянские товары в рублях торговой палате, при этом организация будет переводить эти средства в Италию со своего счета в третьей стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

