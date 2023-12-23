Россия сможет покупать несанкционные товары из Италии за рубли

Российские компании смогут покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ. Об этом заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

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Систему планируют запустить к 14 февраля, когда состоится совет директоров ИРТП.

«Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», — подчеркнул Пелаццо.

Вместе с тем глава ИРТП отметил, что пока остаются некоторые «финансовые моменты».

Ранее Пелаццо заявлял о возможности платить за итальянские товары в рублях торговой палате, при этом организация будет переводить эти средства в Италию со своего счета в третьей стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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