Без резких движений: Песков прокомментировал переход на рубли в экспорте

Российская Федерация не будет спешить с переходом к международным расчетам в рублях за товары, поставляемы на экспорт. Об этом заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процесс должен идти поэтапно, здесь нет места для резких движений.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание миллиардера, основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. В интервью «Коммерсанту» бизнесмен заявил, что последствия расширения списка товаров, которые можно продавать другим странам за рубли, не были достаточно проанализированы. В результате, НЛМК рискует быть «выброшенным» с международных рынков из-за этого.

По словам Пескова, российские власти прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным.

