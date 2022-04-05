Без резких движений: Песков прокомментировал переход на рубли в экспорте
Российская Федерация не будет спешить с переходом к международным расчетам в рублях за товары, поставляемы на экспорт. Об этом заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процесс должен идти поэтапно, здесь нет места для резких движений.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание миллиардера, основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. В интервью «Коммерсанту» бизнесмен заявил, что последствия расширения списка товаров, которые можно продавать другим странам за рубли, не были достаточно проанализированы. В результате, НЛМК рискует быть «выброшенным» с международных рынков из-за этого.
По словам Пескова, российские власти прислушиваются к мнению разных специалистов, движение будет осторожным.
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