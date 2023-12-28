Россия резко уменьшила экспорт нефтепродуктов

По мнению экспертов, во многом подобная тенденция объясняется сокращением экспорта мазута, нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти) и дизельного топлива. Экспорт дизеля с 17 по 24 декабря снизился сразу на 25% и составил чуть более 1 млн баррелей в день.

Еще большее падение (36%) показали поставки нафты — сейчас экспортируется 382 тысячи баррелей в сутки. Поставки мазута уменьшились на 17%, до 692 тысяч баррелей в сутки. Главными покупателями нефтепродуктов из России стали африканские и ближневосточные страны.

Однако средний четырехнедельный показатель показал прирост на 157 тысяч баррелей в день, до 2,6 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель за более чем семь месяцев. Эксперты объяснили это общим увеличением мощностей нефтеперерабатывающих заводов в России.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 5%.

