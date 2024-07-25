Россия резко нарастила производство легковых автомобилей

В первом полугодии текущего года российские автозаводы выпустили 330 тысяч легковых машин. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на статистику Росстата.

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Отмечается, что это на 62,2% больше, чем с января по июнь 2023 года. В июне было произведено 63 тысячи автомобилей (на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

При этом 45,2 тысячи автомашин и машинокоплектов выпустил «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске. Кроме того, 2,6 тысячи автомобилей марки Solaris произвел «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге.

Также в первом полугодии сошли с конвейера 91 тысяча грузовых автомобилей (прирост на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года ввоз автомобилей из Китая в Россию через пункты пропуска в Приморском крае увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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