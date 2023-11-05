Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года

Новак отметил, что Россия продолжит сокращение поставок на мировые рынки в объеме до 300 тысяч баррелей нефти ежедневно. В декабре правительство примет решение об увеличении или дальнейшем сокращении производства нефти, уточнил он.

В августе Россия начала добровольно сокращать экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. С сентября объем составил 300 тысяч баррелей. Также введен запрет на поставки на мировые рынки бензина и дизельного топлива.

По данным агентства Bloomberg, Индия отказалась платить за поставки российской нефти в китайских юанях, сообщает «Радиоточка НСН».

