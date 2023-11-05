Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
Россия до конца текущего года продолжит добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА Новости.
Новак отметил, что Россия продолжит сокращение поставок на мировые рынки в объеме до 300 тысяч баррелей нефти ежедневно. В декабре правительство примет решение об увеличении или дальнейшем сокращении производства нефти, уточнил он.
В августе Россия начала добровольно сокращать экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. С сентября объем составил 300 тысяч баррелей. Также введен запрет на поставки на мировые рынки бензина и дизельного топлива.
По данным агентства Bloomberg, Индия отказалась платить за поставки российской нефти в китайских юанях, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
- СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов
- Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к розыгрышу Цыгановых
- Инфляция и кредиты. Из-за роста ключевой ставки ЦБ в России сокращается кредитный бум
- Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
- Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий
- Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы
- «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
- От Голливуда до Апокалипсиса: ChatGPT меняет жизнь, восхищает и ужасает
- В Турции применили водометы против пытавшихся проникнуть на базу США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru