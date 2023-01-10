СМИ: Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2%
Общий объем производства нефти в России вырос на два процента по итогам 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Добыча сырья в минувшем году достигла 535 млн тонн, пишет RT.
По данным «Коммерсанта», в 2022 году нефтедобычу увеличили почти все основные компании в РФ. В частности, производство «Сургутнефтегаза» выросло более чем на 7%, до 59,6 млн тонн, «Лукойла» — на 6% (до 81 млн тонн), «Газпром нефти» — почти на 5% (до 59,1 млн тонн).
При этом крупнейшая в стране нефтекомпания «Роснефть», которая в минувшем году вместе с «Газпром нефтью» попала под блокирующие санкции Евросоюза, снизила добычу на 2%, до 178,5 млн тонн.
В то же время объем российской нефтепереработки в 2022 году потерял около 4% и снизился до 275 млн тонн.
Эксперты отмечают, что в 2023 году на объемы нефтедобычи повлияют санкции ЕС против России, из-за которых производителям придется со временем формировать альтернативные каналы поставок топлива. В январе—феврале может наблюдаться просадка добычи сырья, однако специалисты прогнозируют, что в дальнейшем объемы будут восстанавливаться.
Между тем экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Ura.ru допустил, что стоимость нефти в текущем году составит около $80 за баррель, при этом возможен коридор «не шире 10 долларов в одну и другую сторону».
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