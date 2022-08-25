Россия предложит расширить использование тенге, драмов и сомов в расчетах в рамках ЕАЭС

Вопрос о расширении использования национальных валют в рамках ЕАЭС обсудят в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Встреча пройдет 25-26 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

Отмечается, что идеи российской стороны озвучит министр экономического развития РФ Максим Решетников. По словам представителя главы Минэкономразвития, Решетников выступит на ЕМПС в составе делегации РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно темы российские чиновники обсудят с представителями государств ЕАЭС, точно неизвестно. При этом пресс-служба правительства подтвердила, что РФ предложила для обсуждения вопрос о деятельности по расширению использования национальных валют стран-членов ЕАЭС.

Как отмечается в проекте постановления с рекомендациями, касающимися использования нацвалют, Москва предлагает три направления работы по развитию расчетов в нацвалютах. Так, российская сторона выделяет трек развития в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры, развития организованной торговли в нацвалютах, а также информирования бизнес-сообщества о плюсах расчетов в нацвалютах и ликвидации внутренних барьеров, пишет РИА ФАН.

