Россия и Камбоджа прорабатывают возможность перехода на расчеты в нацвалютах
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом рассказал посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик.
«В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Боровик указал, что товарооборот между РФ и Камбоджи по итогам прошлого года составил $239,4 млн.
Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин сообщил о продвижении в вопросе перехода расчетов РФ и Эфиопии на нацвалюты, напоминает RT.
Кроме того, в июле Россия договорилась с Ираном об активизации использования национальных валют в торговле, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru