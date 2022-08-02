Россия и Камбоджа прорабатывают возможность перехода на расчеты в нацвалютах

Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом рассказал посол РФ в Пномпене Анатолий Боровик.

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«В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Боровик указал, что товарооборот между РФ и Камбоджи по итогам прошлого года составил $239,4 млн.

Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин сообщил о продвижении в вопросе перехода расчетов РФ и Эфиопии на нацвалюты, напоминает RT.

Кроме того, в июле Россия договорилась с Ираном об активизации использования национальных валют в торговле, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВалютаКамбоджаРоссия
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