Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу с 9 августа

В сообщении говорится, что также будет повышена пошлина на кукурузу - до 1 759,7 рубля. Размер пошлины на экспорт ячмень не изменится.

В ведомстве пояснили, что при расчёте экспортной пошлины на пшеницу использовалась индикативная цена в размере 231,5 доллара за тонну, на ячмень - 171,2 доллара за тонну, на кукурузу - 201,1 доллара за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в сентябре Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

