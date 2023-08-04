Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу с 9 августа
Российские власти с 9 по 15 августа 2023 года включительно повысят пошлину на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) до 2 918,1 рубля, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
В сообщении говорится, что также будет повышена пошлина на кукурузу - до 1 759,7 рубля. Размер пошлины на экспорт ячмень не изменится.
В ведомстве пояснили, что при расчёте экспортной пошлины на пшеницу использовалась индикативная цена в размере 231,5 доллара за тонну, на ячмень - 171,2 доллара за тонну, на кукурузу - 201,1 доллара за тонну.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в сентябре Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru