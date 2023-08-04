«Коммерсантъ»: Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт мяса птицы
Белоруссия с 1 августа ограничила вывоз мяса птицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Издание располагает копиями писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики, согласно которым выдачу сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей приостановили в целях насыщения внутреннего рынка. При этом ограничения не касаются продукции холдинга «Серволюкс Агро» и экспорта в Китай.
В Россельхознадзоре России отметили, что пока не получали уведомлений от Минска о приостановке поставок мяса птицы.
По данным собеседников издания, Белоруссия ограничила экспорт из-за предполагаемой вспышки птичьего гриппа на некоторых птицефабриках. При этом в Национальном союзе мясопереработчиков связали текущую ситуацию с проведением в Белоруссии II Игр стран СНГ, которые стартуют 4 августа. Во время мероприятия спрос на продукты в республике может заметно увеличиться, предположительно, ограничения на экспорт будут краткосрочными.
Между тем в России резко выросли цены на куриное мясо. По данным Росстата, стоимость килограмма этого продукта достигла рекордных 196 рублей 93 копеек, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru