«Коммерсантъ»: Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт мяса птицы

Издание располагает копиями писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики, согласно которым выдачу сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей приостановили в целях насыщения внутреннего рынка. При этом ограничения не касаются продукции холдинга «Серволюкс Агро» и экспорта в Китай.

В Россельхознадзоре России отметили, что пока не получали уведомлений от Минска о приостановке поставок мяса птицы.

По данным собеседников издания, Белоруссия ограничила экспорт из-за предполагаемой вспышки птичьего гриппа на некоторых птицефабриках. При этом в Национальном союзе мясопереработчиков связали текущую ситуацию с проведением в Белоруссии II Игр стран СНГ, которые стартуют 4 августа. Во время мероприятия спрос на продукты в республике может заметно увеличиться, предположительно, ограничения на экспорт будут краткосрочными.

Между тем в России резко выросли цены на куриное мясо. По данным Росстата, стоимость килограмма этого продукта достигла рекордных 196 рублей 93 копеек, пишет «Свободная пресса».

