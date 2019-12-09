Россия потребовала с Украины 4,5 млрд долларов за кредит 2013 года

Ранее стало известно, что в Верховном суде Великобритании возобновилось рассмотрение дела по спору Москвы и Киева.

В конце 2013 года Россия выкупила украинские евробонды на 3 млрд долларов, при этом общая сумма кредитования должна была составить 15 млрд. Однако вскоре на Украине произошел переворот, президент Виктор Янукович сбежал из страны.

Россия заморозила дальнейшее кредитование, в свою очередь Киев до конца 2015 года исправно обслуживал долг. Затем Киев допустил дефолт по облигациям.

Представители украинской стороны настаивают на том, что предоставленный Россией кредит в 3 млрд долларов якобы стал взяткой Януковичу за его отказ от евроинтеграции.

