Россия потребовала с Украины 4,5 млрд долларов за кредит 2013 года
Финансовые требования России к Украине по делу о возврате предоставленного в 2013 году кредита возросли до 4,5 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ. В ведомстве объяснили, что такая сумма образовалась из-за начисленных процентов.
Ранее стало известно, что в Верховном суде Великобритании возобновилось рассмотрение дела по спору Москвы и Киева.
В конце 2013 года Россия выкупила украинские евробонды на 3 млрд долларов, при этом общая сумма кредитования должна была составить 15 млрд. Однако вскоре на Украине произошел переворот, президент Виктор Янукович сбежал из страны.
Россия заморозила дальнейшее кредитование, в свою очередь Киев до конца 2015 года исправно обслуживал долг. Затем Киев допустил дефолт по облигациям.
Представители украинской стороны настаивают на том, что предоставленный Россией кредит в 3 млрд долларов якобы стал взяткой Януковичу за его отказ от евроинтеграции.
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