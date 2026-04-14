Житель Осетии пошел на ограбление после проигрыша на ставках
Житель Северной Осетии решился на вооруженное ограбление и захват заложницы после того, как проиграл крупную сумму на ставках. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 36-летний Руслан Леков потерял деньги, которые ему ранее дали родственники на лечение. После этого, как утверждается, он решился на преступление.
Инцидент произошел во Владикавказе в букмекерской конторе. Мужчина ворвался в помещение, приставил нож к шее сотрудницы и потребовал выдать наличные. Женщина, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования и нажала тревожную кнопку.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались убедить нападавшего сдаться, однако переговоры не дали результата. В ходе задержания злоумышленник был ранен в ногу и обезврежен. После задержания у него обнаружили охотничье ружье. Сам подозреваемый был госпитализирован. Пострадавшая сотрудница получила ранения ноги и была прооперирована. По информации ее родственников, угрозы жизни нет, передает «Радиоточка НСН».
