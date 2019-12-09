Россия и Украина снова вернулись в британский суд из-за 3 млрд долларов

Речь идет о кредите в 3 млрд долларов, которые Москва выделила Киеву в качестве кредита незадолго до свержения экс-президента Украины Виктора Януковича. Новые власти Украины отказываются признавать этот долг.

Как отмечает РБК, окончательное решение по делу, которое тянется с 2015 года, может быть вынесено уже в 2020-м.

Представители украинской стороны в судебном процессе настаивают на том, что предоставленный кредит в 3 млрд долларов якобы был взяткой Януковичу за его отказ от евроинтеграции, передает «Свободная пресса».





