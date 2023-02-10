Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана

На севере Афганистана с помощью российских специалистов будет построена ТЭЦ, стороны уже подписали меморандум об этом, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жёрнов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Кроме этого, по его словам, российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI.

«Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, но на месте не топчется», - отметил дипломат.

Ранее, как сообщала НСН, Афганистан просит РФ развивать совместную торговлю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоПосолРоссияАфганистан
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