Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана
На севере Афганистана с помощью российских специалистов будет построена ТЭЦ, стороны уже подписали меморандум об этом, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жёрнов в интервью телеканалу «Россия 24».
Кроме этого, по его словам, российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI.
«Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, но на месте не топчется», - отметил дипломат.
Ранее, как сообщала НСН, Афганистан просит РФ развивать совместную торговлю.
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