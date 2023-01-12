Афганистан просит РФ развивать совместную торговлю

Власти Афганистана в лице движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) обратились к России с просьбой проработать пути развития торговли между странами. Её передал глава внешнеполитического ведомства во временном правительстве страны Амир Хан Моттаки на переговорах в Кабуле со специальным представителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

Как сообщил официальный представитель МИД Афганистана, Мотакки обсудил с Кабуловым торговые операции между двумя странами и выразил заинтересованность в расширении дипломатического присутствия в России.