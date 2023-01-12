Афганистан просит РФ развивать совместную торговлю

Власти Афганистана в лице движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) обратились к России с просьбой проработать пути развития торговли между странами. Её передал глава внешнеполитического ведомства во временном правительстве страны Амир Хан Моттаки на переговорах в Кабуле со специальным представителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

Как сообщил официальный представитель МИД Афганистана, Мотакки обсудил с Кабуловым торговые операции между двумя странами и выразил заинтересованность в расширении дипломатического присутствия в России.

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Осенью минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана. В свою очередь посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отмечал необходимость сотрудничества с правительством талибов по направлениям, которые отвечают интересам Москвы, передает RT.

В июне 2022 года делегация талибов посетила Петербургский международный экономический форум. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этот визит наряду с контрактом Киркорова на строительство ТЦ и презентацией робота Дуняша стали яркими и неоднозначными событиями ПМЭФ.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ТалибанТорговляАфганистан
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