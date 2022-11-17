Афганистан начал экспортировать в Россию гранаты
Афганистан начал поставки в Россию гранатов, сообщает РИА Новости. Экспортом фруктов в РФ занимается афганская государственная компания Afghan Kart.
Как отмечается, представитель правящего в стране движения Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ) Забиулла Муджахид подчеркнул, что экспорт афганских гранатов в Россию возобновился после тридцатилетнего перерыва.
На первых порах речь идет о поставках 20 тонн фруктов, уточнили в компании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать с действующими властями Афганистана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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