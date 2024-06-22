Россия поставила в Китай первую партию свинины на $677 тысяч

Китай в апреле-мае текущего года импортировал из России первую за долгое время партию свинины стоимость $677 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статистической службы.

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Так, в апреле КНР приобрела российской свинины на $953, в мае сумма поставок превысила $676 тысяч.

В сентябре прошлого года Пекин отменил действовавшие в отношении России с 2008 года ограничения по африканской чуме свиней. Россельхознадзор в апреле 2024-го сообщил о прибытии первой партии мяса из РФ в Китай. Позже глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что, согласно данным на начало июня, отечественные предприятия поставили в КНР 4,26 тысячи тонн свинины.

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ФОТО: РИА Новости
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