Компании из РФ заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию
Российские агропромышленники готовятся начать массовые поставки свинины в Индию, передает ТАСС со ссылкой на главу правления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павла Юдина.
«Представители АГРОЭКО провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины, на которых достигли договоренности о сотрудничестве», - сказал Юдин.
Он также отметил, что экспортный рынок свинины в Индии активно развивается.
Ранее стало известно, что Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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