Компании из РФ заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию

«Представители АГРОЭКО провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины, на которых достигли договоренности о сотрудничестве», - сказал Юдин.

Он также отметил, что экспортный рынок свинины в Индии активно развивается.

Ранее стало известно, что Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

