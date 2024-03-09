Компании из РФ заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию

Российские агропромышленники готовятся начать массовые поставки свинины в Индию, передает ТАСС со ссылкой на главу правления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павла Юдина.

В зерновом союзе заявили, что Россия вынуждена снижать цены из-за падения экспорта

«Представители АГРОЭКО провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины, на которых достигли договоренности о сотрудничестве», - сказал Юдин.

Он также отметил, что экспортный рынок свинины в Индии активно развивается.

Ранее стало известно, что Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭкспортРоссияИндияМясо

Горячие новости

Все новости

партнеры