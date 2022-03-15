Россия переориентирует рынок на продовольствие из других стран

По ее словам, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

«Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», - приводит РИА Новости слова Абрамченко.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

