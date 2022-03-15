Россия переориентирует рынок на продовольствие из других стран
На российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций стран Запада, Россия переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.
«Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», - приводит РИА Новости слова Абрамченко.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.
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