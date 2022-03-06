Россиян призвали не опасаться дефицита

«Что касается продуктов питания, тут вопрос в том, что мы считаем достаточным в плане качества, стоимости и номенклатуры. У нас по каким-то товарным позициям всё очень неплохо, а по каким-то не очень. Вот если говорить о мясе, то у нас дела неплохо со свининой, но часть говядины приходится импортировать», — заявил Кортунов.

Он убежден, что «никто с голоду не помрёт». При этом политолог обратил внимание зависимость российского машиностроения и других отраслей экономики от работы с западными партнерами.

«Могут возникнуть проблемы, связанные с обслуживанием нашего сельского хозяйства — семенной фонд, различные добавки, машиностроение. По многим этим параметрам мы довольно сильно зависим от западных партнёров, и эту зависимость надо преодолевать. Хотя, конечно, с голоду мы не помрём, и таких дефицитов по сравнению с советскими дефицитами у нас не будет, — заявил политолог.

Накануне Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Речь идет о реализации сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла и других социально значимых товаров.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ограничение продажи отдельных товаров назвал «тактически правильной» мерой, к которой вскоре могут прибегнуть все российские торговые сети.

«Эта мера абсолютно разумная, она в общих интересах. Потребителя бы не устроило, что на полках стоят ценники, обозначенные как продукты с минимальной наценкой, но под ними нет самих продуктов, потому что их раскупили в первый час работы магазина. Минпромотрг признал, что торговые сети вправе так поступать»,- сказал Шелищ.



