Россиян призвали не опасаться дефицита
Россиянам нечего бояться из-за ограничений продажи отдельных товаров в торговых сетях - советского дефицита не будет. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru.
«Что касается продуктов питания, тут вопрос в том, что мы считаем достаточным в плане качества, стоимости и номенклатуры. У нас по каким-то товарным позициям всё очень неплохо, а по каким-то не очень. Вот если говорить о мясе, то у нас дела неплохо со свининой, но часть говядины приходится импортировать», — заявил Кортунов.
Он убежден, что «никто с голоду не помрёт». При этом политолог обратил внимание зависимость российского машиностроения и других отраслей экономики от работы с западными партнерами.
«Могут возникнуть проблемы, связанные с обслуживанием нашего сельского хозяйства — семенной фонд, различные добавки, машиностроение. По многим этим параметрам мы довольно сильно зависим от западных партнёров, и эту зависимость надо преодолевать. Хотя, конечно, с голоду мы не помрём, и таких дефицитов по сравнению с советскими дефицитами у нас не будет, — заявил политолог.
Накануне Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Речь идет о реализации сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла и других социально значимых товаров.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ограничение продажи отдельных товаров назвал «тактически правильной» мерой, к которой вскоре могут прибегнуть все российские торговые сети.
«Эта мера абсолютно разумная, она в общих интересах. Потребителя бы не устроило, что на полках стоят ценники, обозначенные как продукты с минимальной наценкой, но под ними нет самих продуктов, потому что их раскупили в первый час работы магазина. Минпромотрг признал, что торговые сети вправе так поступать»,- сказал Шелищ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- В Мариуполе готовятся эвакуировать население по гуманитарному коридору
- СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?
- Россиян призвали не опасаться дефицита
- В России госпитализировали 8242 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: Украина может обладать плутонием для ядерного оружия от США
- ДНР и ЛНР берут под контроль населенные пункты на Украине
- Минобороны: На Украине уничтожено более 2200 военных объектов
- Сбербанк намерен выпустить карту «Мир» с системой UnionPay
- Саудовская Аравия сняла большинство ограничений по коронавирусу
- В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru