Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград

Российское посольство направило в МИД Литвы ноту в связи с ситуацией с «Шяуляй банком», который ответственен за операции по транзиту в Калининград и планирует отказаться от работы с РФ. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

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По словам дипломата, Вильнюс замкнул весь калининградский транзит на один банк, пишет RT. При этом сама финансовая организация с 1 сентября отказывается проводить любые банковские операции с РФ.

«Наши операторы, которые пользуются услугами литовских железных дорог, за перевозку товара должны как-то оплачивать им как-то эти суммы. Эти суммы должны оплачиваться через "Шяуляй банк". "Шяуляй банк" вышел с новостью, что он прекращает всякие отношения банковские с Россией», - цитирует поверенного РИА Новости.

По его словам Рябоконя, это является ударом по транзиту в Калининград, «только с другого направления».

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ФОТО: РИА Новости
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