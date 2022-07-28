Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
Российское посольство направило в МИД Литвы ноту в связи с ситуацией с «Шяуляй банком», который ответственен за операции по транзиту в Калининград и планирует отказаться от работы с РФ. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
По словам дипломата, Вильнюс замкнул весь калининградский транзит на один банк, пишет RT. При этом сама финансовая организация с 1 сентября отказывается проводить любые банковские операции с РФ.
«Наши операторы, которые пользуются услугами литовских железных дорог, за перевозку товара должны как-то оплачивать им как-то эти суммы. Эти суммы должны оплачиваться через "Шяуляй банк". "Шяуляй банк" вышел с новостью, что он прекращает всякие отношения банковские с Россией», - цитирует поверенного РИА Новости.
По его словам Рябоконя, это является ударом по транзиту в Калининград, «только с другого направления».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- В России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
- Teikoku Databank: В июле японские компании полностью остановили уход из России
- Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге
- Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград
- Зеленский назвал Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси»
- WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- Командующий ЧФ заявил о господстве флота в Азовском море
- СМИ: Россия может обрести союзника в НАТО и G7
- Сбербанк снизил ставки по займам для малого бизнеса
- Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru