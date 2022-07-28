Россия передала Литве ноту из-за банковских проблем с транзитом в Калининград

По словам дипломата, Вильнюс замкнул весь калининградский транзит на один банк, пишет RT. При этом сама финансовая организация с 1 сентября отказывается проводить любые банковские операции с РФ.

«Наши операторы, которые пользуются услугами литовских железных дорог, за перевозку товара должны как-то оплачивать им как-то эти суммы. Эти суммы должны оплачиваться через "Шяуляй банк". "Шяуляй банк" вышел с новостью, что он прекращает всякие отношения банковские с Россией», - цитирует поверенного РИА Новости.

По его словам Рябоконя, это является ударом по транзиту в Калининград, «только с другого направления».

