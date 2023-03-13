Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию

Россия является главным поставщиком вооружения в Индию, которая осталась крупнейшим импортером в этой области. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

При этом отмечается, что Россия начинает терять свои позиции поставщика из-за возросшей конкуренции. Так, Индия нарастила поставки из Франции на 489% в период с 2013-17 по 2018-22 годы. На третьем месте по поставкам оружия – США.