Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию

Россия является главным поставщиком вооружения в Индию, которая осталась крупнейшим импортером в этой области. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

При этом отмечается, что Россия начинает терять свои позиции поставщика из-за возросшей конкуренции. Так, Индия нарастила поставки из Франции на 489% в период с 2013-17 по 2018-22 годы. На третьем месте по поставкам оружия – США.

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Траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны. Об этом ранее сообщило китайское издание Global Times.

Издание указывает, что в 2023 году утвержденный Вашингтоном бюджет США на оборону — $842 млрд — в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая. Большая часть американского бюджета уходит на разработку нового наступательного оружия и военных технологий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортОружиеИндия
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