Цена нефти Brent впервые с 30 апреля превысила $87 за баррель
2 июля 202411:56
Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $87, следует из данных торгов.
Стоимость североморского сырья достигла такой отметки впервые с 30 апреля. По сведениям лондонской торговой площадки, в 11:45 мск нефть Brent с поставкой в августе стоила $87,09 за баррель.
При этом августовские фьючерсы на баррель нефти марки WTI достигли отметки в $83,88.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал, что в первую неделю июля сырье Brent может подорожать до $87,5.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru