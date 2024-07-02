Цена нефти Brent впервые с 30 апреля превысила $87 за баррель

Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $87, следует из данных торгов.

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Стоимость североморского сырья достигла такой отметки впервые с 30 апреля. По сведениям лондонской торговой площадки, в 11:45 мск нефть Brent с поставкой в августе стоила $87,09 за баррель.

При этом августовские фьючерсы на баррель нефти марки WTI достигли отметки в $83,88.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал, что в первую неделю июля сырье Brent может подорожать до $87,5.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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