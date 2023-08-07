Россия опустилась на пятое место в мире по золотовалютным резервам

Агентство изучило информацию национальных центральных банков ста экономик мира, раскрывших сведения о резервах за май 2023 года. Так, лидером по показателю международных резервов стал Китай ($3,371 трлн), далее следуют Япония ($1,254 трлн) и Швейцария ($886 млрд), пишет RT. Четвертой в списке стала Индия с активами в $590,7 млрд, вытеснившая на пятую строчку Россию.

В первую десятку по объемам международных активов также вошли Саудовская Аравия ($442,2 млрд), Гонконг ($421 млрд), Южная Корея ($420,98 млрд) и Бразилия ($343,5 млрд) и Сингапур ($325,7 млрд).

При этом в двадцатку лидеров входят Германия, США, Италия, Франция, Таиланд, Мексика, Великобритания и Израиль. Топ-20 замыкают Польша и Индонезия.

