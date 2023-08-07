Россия опустилась на пятое место в мире по золотовалютным резервам
Золотовалютные резервы России в мае сократились на $11,6 млрд, до $584,2 млрд, страна опустилась на пятое место среди экономик с крупнейшими международными активами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центробанков.
Агентство изучило информацию национальных центральных банков ста экономик мира, раскрывших сведения о резервах за май 2023 года. Так, лидером по показателю международных резервов стал Китай ($3,371 трлн), далее следуют Япония ($1,254 трлн) и Швейцария ($886 млрд), пишет RT. Четвертой в списке стала Индия с активами в $590,7 млрд, вытеснившая на пятую строчку Россию.
В первую десятку по объемам международных активов также вошли Саудовская Аравия ($442,2 млрд), Гонконг ($421 млрд), Южная Корея ($420,98 млрд) и Бразилия ($343,5 млрд) и Сингапур ($325,7 млрд).
При этом в двадцатку лидеров входят Германия, США, Италия, Франция, Таиланд, Мексика, Великобритания и Израиль. Топ-20 замыкают Польша и Индонезия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru