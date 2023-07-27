Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд

Международные резервы России за неделю, начиная с 21 июля, выросли на полтора миллиарда долларов. На сегодня их размер составляет 595,9 миллиарда долларов. Такую статистику обнародовал Центробанк РФ.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, которыми располагают национальный регулятор и кабинет министров. Такие резервы состоят из средств в валюте других государств, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота (физический драгметалл в форме монет и слитков).

После введения санкций в отношении России из-за спецоперации западные страны заморозили золотовалютные резервы РФ. Кроме того, запрещены любые операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прошлую пятницу Центробанк впервые с сентября прошлого года поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8,5% годовых.

