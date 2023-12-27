СМИ: Россия ограничит транзит продукции птицеводства из США

Ограничение могут ввести для защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. По информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году в США зарегистрировали более 290 случаев случаев подобного заболевания. Птичий грипп может привести к высокому уровню смертности не только в среди домашней птицы, но и в популяциях диких птиц и млекопитающих.

Как уточняет агентство, в 2022 году объем поставок продукции птицеводства из США составил 23 тысячи тонн. По итогам 2023 года его оценивают в 15 тысяч тонн.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков назвал вспышки птичьего гриппа в России, Великобритании, Испании и Китае одной из причин дефицита яиц на отечественном рынке, сообщает «Радиоточка НСН».

