«Кандидат на пандемию!»: Иммунолог Крючков о дефиците яиц на фоне птичьего гриппа

«В этом году вспышки птичьего гриппа были не только в средней полосе России, но и за рубежом — в Великобритании, Испании, Китае. В последние годы они участились. В первую очередь заболевание передается от диких птиц, но также носителями вируса могут быть и другие животные. Естественно, домашние птицы находятся не в вакууме, они контактируют с этими животными. Зараженные домашние куры уничтожаются, прерывается процесс производства яиц, соответственно, возникает дефицит. От домашних птиц могут заразиться и люди, правда, пока что не столь эффективно, как обычным гриппом, но эффективность передачи инфекции повысилась. Есть даже случаи передачи инфекции от человека к человеку, хотя и не особенно эффективные, их удается купировать. Это создает потенциальные риски возникновения пандемии. Скажу больше, вирус птичьего гриппа — кандидат номер один на следующую пандемию», — сказал Крючков.

Вместе с тем собеседник НСН отказался считать вспышки птичьего гриппа главным фактором дефицита куриных яиц.

«Они были не настолько обширные в этом году, чтобы можно было сказать, что 20-30% всех птицеводческих хозяйств оказались пораженными и пришлось массово забивать птицу. Но свою лепту, полагаю, он тоже внес», — добавил иммунолог.

В заключение Крючков предупредил, что вирус птичьего гриппа постоянно эволюционирует.

«Очаги пока удается купировать, но это дело времени. Присутствует постоянная угроза, вирус эволюционирует. Есть целый ряд серотипов вируса птичьего гриппа, среди которых три наиболее агрессивных. Пожалуй, на первом месте H5N1, но он далеко не единственный. Птичий грипп — это тот же вид вируса, что и обычный грипп, просто пока он не вызывает у человека сезонной заболеваемости, не провоцирует эпидемию или пандемию. Однако вспышки среди людей уже есть. Если все так и останется на уровне вспышек, он не будет основным фактором, влияющим на производство яиц или куриного мяса. Но в случае полноценной пандемии птичий грипп станет очень важным фактором. Правда, тогда будет уже немного не до этого — основной проблемой как минимум на полтора-два года станет эпидемия или пандемия среди людей», — подытожил он.

Ранее на карантин из-за птичьего гриппа закрыли 36 деревень в Череповецком районе Вологодской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

