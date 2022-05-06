Россия снизит пошлину на экспорт пшеницы до 114,3 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России будет снижена до 114,3 доллара за тонну с 13 по 19 мая, следует из данных Минсельхоза.

При этом пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 мая составляет 120,1 доллара за тонну.