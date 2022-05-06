Россия снизит пошлину на экспорт пшеницы до 114,3 доллара за тонну
6 мая 202213:00
Пошлина на экспорт пшеницы из России будет снижена до 114,3 доллара за тонну с 13 по 19 мая, следует из данных Минсельхоза.
При этом пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 мая составляет 120,1 доллара за тонну.
Напомним, что со 2 июня в России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, а также кукурузы и ячмень.
Ранее стало известно о снижении пошлины на экспорт российской нефти. С 1 мая ее размер уменьшился до $49,6 за тонну.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru