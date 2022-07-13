Россия официально признана крупнейшим экспортером злаков
Международный совет по зерну International Grains Council представил статистику с июля 2020 по июнь 2021 года, согласно которой Россия признана крупнейшим производителем злаковой продукции в мире, так как за указанный период, страна экспортировала 38,1 млн тонн пшеницы, в то время как у занимающих 2-е место США только 26, 8 млн тонн. На третьем месте по экспорту злаков – Канада, которая отправила на экспорт 26, 3 млн тонн. На четвертом месте Украина, с показателем в 16, 9 млн тонн.
Вместе со статистикой по зерну эксперты International Grains Council подготовили прогноз, согласно которому основные экспортеры злаков в силу разных причин сократят в будущем объемы производства, что может привести к голоду в беднейших странах Африки и Азии.
Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН исключил дефицит зерна в мире.
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