Россия официально признана крупнейшим экспортером злаков

Международный совет по зерну International Grains Council представил статистику с июля 2020 по июнь 2021 года, согласно которой Россия признана крупнейшим производителем злаковой продукции в мире, так как за указанный период, страна экспортировала 38,1 млн тонн пшеницы, в то время как у занимающих 2-е место США только 26, 8 млн тонн. На третьем месте по экспорту злаков – Канада, которая отправила на экспорт 26, 3 млн тонн. На четвертом месте Украина, с показателем в 16, 9 млн тонн.