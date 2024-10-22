Россия обогнала страны ЕС по поставкам шоколада в Китай

В январе-сентябре 2024 года поставки составили 31,8 миллиона долларов — 11,2 тысячи тонн в натуральном выражении.



В то же время Италия поставила 7,5 тысячи тонн, Бельгия — 6,3 тысячи.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в разговоре с НСН, что здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, передает «Радиоточка НСН».

