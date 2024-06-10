СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году

В Европе ведутся обсуждения для обеспечения непрерывности поставок газа через Украину после окончания соглашения с Россией в текущем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на не названные источники.

По данным агентства, представители европейских правительств и компаний проводят переговоры с коллегами с Украины о гарантиях поставок газа на следующий год.