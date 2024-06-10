СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году

В Европе ведутся обсуждения для обеспечения непрерывности поставок газа через Украину после окончания соглашения с Россией в текущем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на не названные источники.

По данным агентства, представители европейских правительств и компаний проводят переговоры с коллегами с Украины о гарантиях поставок газа на следующий год.

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По данным некоторых источников, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании приобретали газ в Азербайджане и доставляли его в Европу через российские газопроводы. Bloomberg отмечает, что такие договоренности помогут Европе избежать сложностей, связанных с приобретением российского газа.

В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские власти не собираются продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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