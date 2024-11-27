Volkswagen продаст свой завод в Китае
Автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует продать госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая, пишет Reuters.
Отмечается, что продажа завода «положит конец многолетнему нарастающему давлению инвесторов, требующих от VW отказаться от присутствия в регионе».
На этом заводе собирали автомобили Volkswagen Santana. Сумма сделки неизвестна. В рамках заключенного соглашения, испытательные полигоны в Турфане (Синьцзян) и Шанхае также перейдут под контроль покупателя. По итогу автоконцерн прекратит свое присутствие в Синьцзяне.
Ранее стало известно, что Volkswagen сократит десятки тысяч рабочих мест в Германии, напоминает «Свободная пресса».
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