Volkswagen продаст свой завод в Китае

Отмечается, что продажа завода «положит конец многолетнему нарастающему давлению инвесторов, требующих от VW отказаться от присутствия в регионе».

На этом заводе собирали автомобили Volkswagen Santana. Сумма сделки неизвестна. В рамках заключенного соглашения, испытательные полигоны в Турфане (Синьцзян) и Шанхае также перейдут под контроль покупателя. По итогу автоконцерн прекратит свое присутствие в Синьцзяне.

Ранее стало известно, что Volkswagen сократит десятки тысяч рабочих мест в Германии, напоминает «Свободная пресса».

